Incidenti stradali: scontro auto-bici nel cosentino, ferito 13enne

Un ragazzo di 13 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato a Tarsia. Il ragazzo, che era a bordo di una bicicletta, si è scontrato con un'autovettura, per cause in corso di accertamento. Pare che la bici non avesse i freni in perfette condizioni.

Il ragazzo, ferito, è stato portato, con l'elisoccorso, nell'ospedale di Cosenza. Ma non sarebbe in pericolo di vita. L'automezzo è stato posto sotto sequestro.