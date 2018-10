Cane intrappolato tra i tralicci a Cropani Marina, salvato

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina sono intervenuti oggi per salvare un cane a Cropani Marina, nel catanzarese. L'animale era rimasto incastrato sotto alcuni tralicci Enel in cemento, in avanzato stato di degrado, ed accatastati in un'area nelle vicinanze del centro abitato.

La squadra intervenuta ha assicurato la catasta dei pali con dei cavi in acciaio per evitare che gli stessi, muovendosi, potessero schiacciare il cane o comunque mettere a rischio l’incolumità degli stessi soccorritori, successivamente con utilizzo del dispositivo divaricatore in dotazione, hanno creato un varco per raggiungere e liberare il cane. L'animale, in buone condizioni di salute, è stato consegnato in custodia ai responsabili di una associazione di volontari di Cropani.