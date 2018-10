Poste. Ierardi (SLP Cisl) denuncia disagi negli uffici del crotonese

“Da tempo su questo territorio provinciale ,persistono, le annose difficoltà e disagi che clientela e lavoratori sono costretti a subire negli Uffici Postali di Crotone e provincia. Infatti le sale al pubblico risultano sempre più affollate, sportelli carenti di personale, e lunghe attese nel disbrigo di operazioni, e malumori fra i clienti.”

E’ quanto denuncia Ernesto Ierardi segretario dei postelegrafonici del SLP CISL di Crotone.

“I continui distacchi di risorse, - continua Ierardi -, da un Ufficio e/o da un comune all’altro, addirittura anche durante la stessa giornata, una organizzazione caotica e improvvisata sull’istante, evidenziano uno scenario che non solo concorre a disattendere gli accordi sottoscritti in tema di risorse applicate ma, soprattutto, alimenta una serie di ripercussioni che vanno a ricadere per intero sui lavoratori e per conseguenza sulla clientela. Uffici Postali scoperti e col personale non ancora assegnato, uffici di livello B privi di titolare e dell’ unità di sportello (Pallagorio), Up di (Punta Le Castella) pur essendo di livello B da anni risulta assegnata un’unità di sportello Part time ricoprendo una sola quindicina del mese.

“Inoltre da anni questa O.S rivendica con forza l’apertura pomeridiana dell’Ufficio postale di Isola di Capo Rizzuto, - prosegue il segretario - in quanto il territorio di riferimento è il secondo più popoloso della provincia di Crotone, oltre a ricoprire un tessuto economico consistente e vasto, dovendo inoltre affrontare quotidianamente il problema legato alla forte presenza dell’immigrazione in tema di richiesta di servizi presso gli sportelli postali. La stessa città di Crotone come più volte sollecitato, va potenziata con l’apertura pomeridiana della Succursale 1 (discesa San Leonardo), e con l’installazione del servizio postamat per consentire una maggiore efficienza a correntisti e turisti. Denunciamo nuovamente il ritardo aziendale in merito alla sistemazione in locali dignitosi degli uffici postali di Mesoraca e Torretta di Crucoli, i quali attualmente risultano il primo prossimo ad essere trasferito in container, mentre Torretta risulta da più di un anno dimenticato su un marciapiede della s.s.106. E’ evidente che tutto ciò si ripercuote in modo negativo sull’immagine aziendale, nei confronti dei lavoratori assegnati i quali sono chiamati a maggior carico di lavoro e a maggior rischio di sicurezza, e nei confronti dei cittadini clienti ai quali non sempre viene garantita qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi.”

“Chiediamo pertanto che quanto sopra esposto venga affrontato e risanato in tempi brevi, – chiosa l’esponente del SLP CISL di Crotone -sia in materia di sicurezza, sia in materia di assunzione di personale anche attraverso un congruo numero di trasformazioni da Part-time in full time in aggiunta alle quattro unità di recente trasformate o procedere con le sportelizzazioni attingendo dal servizio recapito come peraltro previsto dagli accordi sottoscritti. Infine – conclude - informiamo che questa O.S. in mancanza di risposte positive in tempi brevi, metterà in atto tutti gli strumenti consentiti anche attraverso mobilitazione e sit-in di manifestazioni sul territorio, al fine di tutelare lavoratori e la qualità dei servizi da offrire ai cittadini.”