Ruba catamarano in Grecia ma viene intercettato dalle Fiamme gialle

Il Roan della Guardia di finanza di Vibo Valentia ha fermato un catamarano, proveniente da acque greche, che, invece di avvicinarsi alle coste nazionali, ha proseguito la navigazione, al limite delle acque territoriali italiane, fino ad imboccare lo stretto di Messina.

Le fiamme gialle hanno quindi tenuto sotto controllo l’imbarcazione con l’aiuto di un elicottero e, all’altezza di Reggio Calabria, hanno affiancato lo yacht, invitando lo skipper, unico occupante apparente, a seguirli nello scalo reggino. Una volta in porto i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, hanno i controlli e hanno ispezionato il mezzo.

Questo, che era vuoto, ha destato i sospetti dei finanzieri che hanno controllato i documenti, rivelatisi falsi, per questo i finanzieri hanno scoperto che il catamarano era stato, in realtà, rubato da poco in Grecia, forse per esser usato in traffici illeciti, è stato quindi camuffato, con l’eliminazione e l’occultamento dei segni identificativi. Il timoniere dell’imbarcazione, A. K., ucraino 43enne, è stato arrestato, e il catamarano è in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari, già informati del ritrovamento.