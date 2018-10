Vive in Argentina ma riceve assegno sociale. Denunciato

Aveva chiesto l’assegno sociale dell’Inps affermando di essere residente a Vibo Valentia ma viveva invece in Argentina.

È quanto emerso a seguito delle indagini svolte dai militari della Guardia di finanza di Tropea che hanno scopero come l’uomo ritornasse in Italia solo per brevi periodi, e quindi non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione dell’assegno sociale.

Per lui è così scatta la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di truffa aggravata, ovvero per aver indebitamente percepito una somma complessiva di circa 30 mila euro.

Contestualmente, sono state avviate le procedure per il recupero, a favore dell’Ente, delle somme già percepite.