Elezioni, i cittadini di Rizziconi ritornano alle urne dopo il commissariamento

Saranno 7135 gli elettori chiamati alle urne domenica 21 ottobre per il rinnovo del consiglio comunale di Rizziconi. Di questi 3500 sono uomini, e 3635 donne; le sezioni elettorali istituite saranno 8. Sono le informazioni diramate dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Rizziconi, si svolgeranno dalle 7 alle 23. Mentre, l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 4 novembre. Le elezioni arrivano a seguito del commissariamento del Comune per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, commissariamento che scade nel secondo semestre dell’anno.