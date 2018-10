Sbarco del 14 ottobre: arrestati due scafisti

Due cittadini ucraini, M. O. e T. V., di 47 e 45 anni, sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina..

In particolare, i due sarebbero gli scafisti dello sbarco avvenuto nella serata del 14 ottobre scorso in località “Gabella Grande” a Crotone,(LEGGI) che ha interessato l’arrivo di 80 migranti di prevalente nazionalità afgana, irachena, pakistana e dello Sri Lanka.

Nella mattinata di oggi, dopo intensa attività investigativa, il personale della Squadra Mobile di Crotone e i militari dell’Unità Navale della Guardia di Finanza hanno fatto scattare le manette per i due che sono stati anche denunciati in stato di libertà alla locale A.G. per ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano.