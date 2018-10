Incontro Anas-sindaci della Trasversale delle Serre: definiti interventi e competenze

Un incontro sulla strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’ si è realizzato oggi tra Anas e alcuni Sindaci del comprensorio, per fare il punto sugli interventi in corso e le soluzioni viabilistiche pianificate.

All’incontro hanno preso parte, per Anas, il Responsabile Coordinamento Territoriale Calabria Giuseppe Ferrara, il Responsabile dei Lavori Domenico Curcio, il Responsabile Segreteria Generale Giusto Laugelli, il Sindaco di Capistrano Marco Pio Martino, il Sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone il Sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli il Sindaco di Filogaso Massimo Trimmeliti, il Sindaco di Maierato Danilo Silvaggio, il Sindaco di Monterosso Giacomo Lampasi, il Sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello, e il Consigliere della Provincia di Vibo Valentia Pasquale Fera.

Durante la riunione, il Responsabile Coordinamento Territoriale Calabria, ha illustrato lo stato di ultimazione dei lavori dello svincolo di Vazzano dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la cui conclusione è prevista entro la prossima settimana.

Per quanto riguarda, invece, l’ex strada statale 110 ora strada provinciale 93 che collega lo svincolo dell’Angitola con le zone interne del Vibonese, Anas entro l’anno in corso provvederà alla presa in gestione della statale, che rimarrà di proprietà della Provincia di Vibo Valentia. Anas si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria provvedendo anche ad avviare degli interventi di ripristino lungo il tratto interessato dalle frane provocate dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi.

Infine, in merito all’avanzamento dei lavori della strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, Anas ha comunicato che nella prossima settimana saranno avviati i lavori del Tronco 3 Lotto 2, da località Cimbello a bivio Montecucco, che termineranno entro l’anno.