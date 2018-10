Palmi, successo per la Domenica di carta

Grande successo e partecipazione per l’evento la Domenica di carta che si è svolto nella casa della cultura Repaci a Palmi. Su indicazione dell'Assessorato alla Cultura, il tema trattato nell’edizione annuale è stato il "tempio" di San Fantino a Tauriana. Si è trattato di una importante occasione che ha visto la Biblioteca Comunale e l'Archivio di Stato impegnati per la migliore riuscita. L'atrio di ingresso alla biblioteca è stato allestito come luogo per la mostra dei documenti storici antichi, degli atti notarili e non solo, legati al complesso di San Fantino.

Bice Marafioti, delegata dell'Archivio, ha esposto con chiarezza e lucidità il prezioso repertorio documentale, favorendone immediata comprensione alla platea. Contestualmente, si è svolto nel Foyer della struttura la presentazione della rivista "Storie di Calabria", che per l'occasione, su invito dell'Assessore alla Cultura Wladimiro Maisano, vedrà trattare già da questo numero e per i numeri successivi, la narrazione scentifico - storica del Complesso San Fantino.

“Guardare al passato con sguardo nostalgico non solo non ci interessa ma rende statico il pensiero ed appartiene solo a chi vuole fuggire le responsabilità del presente – ha spiegato l’assessore Wladimiro Maisano - Il passato in quanto tale è passato. Lo sguardo è determinato da una visione, il viaggio nel passato deve costruire una scatola degli arnesi capace di regolare il processo del presente ed immaginare il futuro”.

L’evento è stato patrocinato, oltre che dal Comune di Palmi, dal periodico Storie di Calabria, dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche di Calabria, dall’associazione culturale Magna Grecia, e dal Kiwanis Club di Bagnara Calabra. Per il supporto prestato alla buona riuscita dell’iniziativa, l’amministrazione comunale ringrazia Don Giuseppe Papalia, Direttore della Biblioteca Diocesana e Vice Direttore dell’Archivio Storico Diocesano, Maria Chapalogli, Presidente della Comunità Ellenica “Megali Ellada”, Riccardo Colao, Editore della rivista “Storie di Calabria”, Natale Cutrupi, Luogotenente Governatore Kiwanis . divisione 12 Magna Grecia, Domenico Bagalà, dell’Associazione San Fantino di Palmi, ed il Claps Vocal Group.