“Beccato” con hashish e marijuana. Arresto per un uomo di 57 anni

Stavano transitando in una zona isolata del quartiere Gagliano di Catanzaro, quando due pattuglie del Nor hanno sentito delle voci che chiamavano i “carabinieri” e provenienti da una roulotte parcheggiata a bordo strada.

Così i militari hanno ispezionato il mezzo e scoperto che all’interno di un magazzino alle spalle della roulotte, si erano rifugiati due uomini.

Uno di essi, M.Z., proprietario del magazzino, è stato perquisito. A seguito del controllo i carabinieri hanno trovato due involucri in cellophane con circa 2 grammi di marijuana e 1,5 di Hashish, oltre ad altri 55 grammi di marijuana che era invece in due barattoli di vetro.

Oltre alla droga, i militari hanno scoperto poi del materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Il tutto è stato sequestrato mentre M.Z., è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.