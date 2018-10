Accusati di aver copiato nel concorso, il processo finisce con sette prescrizioni

È finito con sette prescrizioni il processo ad altrettanti dirigenti scolastici accusati di plagio. È quanto deciso il Tribunale di Lamezia Terme nell’ambito del procedimento ha avuto origine da un’indagine della Guardia di Finanza in merito a un concorso pubblico, con prove tenutesi anche nella città della Piana, per il reclutamento di dirigenti scolastici in tutta la Calabria.

A conclusione del concorso, nel 2011, alcuni esclusi avevano presentato diverse denunce. Secondo gli inquirenti gli imputati avrebbero copiato dei testi su internet per superare la selezione.

Il processo è finito però con un non luogo a procedere, appunto per intervenuta prescrizione, per le sette persone che erano imputate. Il dibattimento era iniziato nel marzo scorso mentre l’ultima udienza si era tenuta il 17 settembre nel tribunale di Lamezia.