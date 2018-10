Nel borsone 5 chili di marijuana. Arrestate tre donne siciliane

Tre donne del ragusano I.I., 44enne di Vittoria, C.S., 40enne di Vittoria e D.G., 49enne di Roma, ma residente da lungo tempo a Comiso, sono state arrestate con l’accusa di detenzione e spaccio di marijuana.

I militari di Rocca Imperiale nel tardo pomeriggio di ieri durante un controllo sulla 106 che collega fra loro Puglia, Basilicata e Calabria, hanno fermato un suv con a bordo tre donne.

Alla richiesta dei militari di esibire i documenti di riconoscimento, le due passeggere si sono dimostrate collaborative, mentre la donna alla guida ha detto di aver dimenticato a casa la patente di guida e ha quindi fornito delle generalità che ai controlli sono risultate inesistenti. A quel punto la conducente ha confessato di aver dato delle generalità false perché gli era stata ritirata la patente di guida.

A far insospettire i Carabinieri non è stata solo la crescente agitazione delle donne, ma anche un forte odore che proveniva dal portabagagli. Da qui la decisione di perquisire le donne e il mezzo. Questa è infatti proseguita in dove i militari hanno trovato in un borsone di biancheria sette buste sigillate contenenti quasi 5 chilogrammi di marijuana purissima, che probabilmente era stata appena acquistate per spacciarle nel ragusano.

Le tre, dopo le formalità di rito, sono state trasferite nel carcere del comprensorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.