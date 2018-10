Arcigay: “Riace modello di innovazione sociale. Indagare senza distruggere”

È un “un patrimonio da salvaguardare e valorizzare” il laboratorio Riace. È quanto sostiene Arcigay “I Due Mari” che esprime preoccupazione per le vicende che riguardano il “Modello Riace che rischia di essere smantellato”. L’associazione si dice tuttavia fiduciosa nella magistratura, ma ritiene che “fare politica sulla pelle degli ultimi sia da biasimare”.

“Una cosa è indagare su eventuali illeciti e forme di abuso che contravvengono l'ordinamento legislativo – scrive l’associazione - altra cosa è condurre una battaglia politica, fomentando un clima di odio e paura, per distruggere una Best practice dell'accoglienza e dell'integrazione riconosciuta a livello internazionale, per specifici tornaconti elettorali”.

Perché per l’associazione il “modello Riace ha rappresentato negli anni non solo una soluzione al disordine dell'emergenza immigrazione, andando a rivitalizzare un territorio spopolato e abbandonato, ma ha avviato percorsi virtuosi di dialogo, solidarietà, interazione con un impatto importante in termini di sviluppo sociale ed economico”.