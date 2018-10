Serbatoio gpl su spiaggia a Torremezzo, zona rimessa in sicurezza

Una squadra del nucleo NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico) dei vigili del fuoco è intervenuta a Torremezzo, frazione marina di Falconara Albanese, dove un serbatoio di gpl è stato trovato sulla battigia. Il serbatoio, della capacità di 3000 litri, contenente all'interno una notevole quantità di gpl, si è arenato sulla spiaggia, trasportato probabilmente dal mare agitato.

I vigili del fuoco, allertati dalla guardia costiera e dal sindaco di Falconara, sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona. Il gpl è stato bruciato, prima di effettuare la bonifica del serbatoio. Questo, al termine delle operazioni, durate circa cinque ore, è stato consegnato al personale del Comune di Falconara per lo smaltimento. Non si sono registrati danni a persone o cose.