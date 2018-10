Villa: l’IC Giovanni XXIII accoglie gli studenti europei dell’Erasmus+

L’IC Giovanni XXIII di Villa San Giovanni si prepara all’ultimo anno di Erasmus. Oggi, presso il grande istituto villese da sempre impegnato a 360° nella formazione degli studenti, la dottoressa Maria Grazia Trecroci, dirigente dell’IC Giovanni XXIII, gli studenti ed i professori coinvolti nel progetto, hanno accolto la delegazione di studenti ed insegnanti provenienti da Spagna, Germania, Regno Unito e Turchia con i quali si procederà a completare il “Workplaces whitout frontiers”, ex Comenius, finanziato con i fondi europei all’interno del più ampio Erasmus+.

I 15 ragazzi stranieri ed i loro 8 insegnanti, insieme ai 30 studenti dell’istituto villese, parteciperanno ai sistemi di apprendimento nei rispettivi paesi e condivideranno le informazioni acquisite nelle varie scuole. Il tutto per cercare di realizzare un network pan-europeo di link utili ad orientare gli studenti nella ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro. Il progetto, in lingua inglese, prevede altri due incontri: quello che avverrà in Spagna a marzo e riguarderà gli allievi, e quello finale in Inghilterra per i docenti. Gli allievi potranno così potenziare il curricolo scolastico, producendo materiali (come sito web e documentari) utili per le future opportunità lavorative.

L’obiettivo è far prendere loro consapevolezza delle diverse opportunità di lavoro e della presenza di agenzie di formazione in Italia e all’estero. A curare il progetto le terze classi della scuola secondaria di I grado “R. Caminiti” e di Cannitello, capofila la sezione E, coordinati dalle professoresse Orsola Cama e Pasqualina Sergi in collaborazione con i prof. E. Andria, I. Bonfiglio, M. Cristiano, P. Forte, R. Oppedisano, G. Praticò, M.G. Quaranta.

Gli studenti saranno impegnati in attività laboratoriali multimediali e creativo digitale e faranno visita alle aziende Callipo, Fattoria della Piana e RTV. Il 18 invece saranno ospiti della Camera di Commercio di Reggio Calabria. L’avventura italiana per gli studenti spagnoli, tedeschi, turchi ed inglesi terminerà il 19 ottobre.