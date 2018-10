Vigilia di Italia-Portogallo. Ct Nicolato: “sentiamo l’affetto della gente di Crotone per la maglia azzurra”

“A Crotone stiamo ricevendo una accoglienza unica. Sentiamo l'affetto della gente per la maglia azzurra” . Ha esordito così il commissario tecnico della Nazionale under 20 Paolo Nicolato che domani 16 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Ezio Scida, con ingresso gratuito, affronterà i pari grado del Portogallo nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Best Western.

Conferenza alla quale hanno partecipato il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, il delegato provinciale Coni Daniele Paonessa e il delegato provinciale della FIGC Pino Talarico.

“Sarà una partita vera, un impegno contro una squadra di grande valore, sarà un test importante così come sarà importante per i ragazzi ricevere il calore del pubblico di Crotone”, ha detto il commissario tecnico Nicolato che non si è sbilanciato sulla formazione che schiererà in campo domani.

Italia e Portogallo si ritrovano dopo la finale dell'Europeo under 19 che si è tenuta in luglio in Finlandia e che ha visto prevalere i lusitani per 4 – 3.

La sfida di Crotone è la terza partita del Torneo 8 Nazioni

“Questa squadra ha la voglia e le qualità per far bene, in questo momento la cosa più importante è continuare a lavorare per arrivare al meglio al Mondiale", ha aggiunto il ct Nicolato.

“Diamo il benvenuto agli azzurri della Nazionale. Siamo felici di ospitare questo importante confronto allo Stadio Ezio Scida dopo i problemi che abbiamo avuto e superato e che si prepara ad accogliere la priva volta di una Nazionale Italiana a Crotone. Auspichiamo a questo primo appuntamento della città con la maglia azzurra ne seguano tanti altri” ha detto il sindaco Ugo Pugliese, che ha aggiunto :“Crotone conferma la sua vocazione di città dello Sport e che ha l'attenzione dei vertici dei vertici dello sport nazionale. Ringrazio ancora una volta il presidente del Coni Malagò con il quale abbiamo avviato un dialogo positivo e che sta dimostrando grande attenzione per lo sport crotonese così come ringrazio il presidente regionale Condipodero e la Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Il sindaco ha fatto omaggio, al termine della conferenza stampa, al commissario tecnico della Nazionale Nicolato di un'opera del maestro orafo Michele Affidato.

La Federazione ha donato al sindaco Pugliese e all'assessore Frisenda una maglia personalizzata della Nazionale Italiana.