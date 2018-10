Frana sulla Sp 89 diventa una trappola: tratti in salvo alcuni automobilisti

La scorsa notte, a causa del maltempo, la Strada provinciale 89 si è trasformata in una trappola per alcuni automobilisti che si muovevano da Girifalco a Cortale.

Una frana con conseguente caduta di un albero ha bloccato la viabilità incastrando così gli automobilisti ma fortunatamente non mettendoli in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che dopo diverse ore di lavoro, sotto la pioggia tempestosa, sono riusciti a liberare il manto stradale e a trarre in salvo diverse persone.