Cinquefrondi. Manutenzione maltempo: il Sindaco chiede interventi urgenti

“Occorrono interventi risolutivi che non mirano solo al ripristino della viabilità ma che pongono problemi seri di sicurezza del territorio e dei cittadini, da Contrada Busale allo stato dell'alveo del fiume Sciarapotamo che presenta fenomeni di cambiamento di corso per via delle mancate pulizie per cui si era già chiesto l'intervento, che minacciano seriamente i muri di contenimento e le relative proprietà”.

Questo è l’appello del Sindaco di Cinquefrondi che in vista dei peggiorameneti climatici chiede agli enti competenti, di ripristinre le condizioni di sicurezza specie sulle strade provinciali.

“Il rischio di tracimazione si rende evidente in alcune zone come Contrada Alterusi – conclude il primo Cittadino - dove a causa dell'occlusione del canale di reflusso le acque non hanno sbocchi per defluire. Uno degli archi del ponte sulla SP4 poi risulta quasi totalmente ostruito impedendo totalmente il flusso delle acque”.