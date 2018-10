Allerta meteo, Pizzimenti (FI): “comunicazione del sindaco in ritardo, chiediamo le dimissioni”

Nuccio Pizzimenti

“Sollecitati anche da molti genitori, siamo costretti a stigmatizzare il comportamento del Sindaco Giuseppe Falcomatà che è sempre più scoordinato, è privo di senso logico, in quanto comunica l'allerta meteo quando i ragazzi sono già in viaggio suoi pullman o in macchina con i genitori per raggiungere le scuole”.

E’ quanto asserisce Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Una questione così importante sottovalutata dal primo cittadino non sfugge all'esponente di Forza Italia che guida l'opposizione nella Metro City - che aggiunge - è paradossale che molti Sindaci responsabilmente già da ieri si sono attivati a dare la notizia e chiudere le scuole in merito alla brutta situazione meteorologica a tutela delle cittadinanza, mentre il giovane Falcomatà dimostra ancora una volta scarso senso di responsabilità, nel comunicare cose importanti per la popolazione fuori tempo massimo. Questa è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità e dell'inadeguatezza dell'attuale classe politica che guida la nostra Città”.

Conclude Nuccio Pizzimenti: “siamo veramente rammaricati dei comportamenti irresponsabili ed irrispettosi del Sindaco, pertanto ancora una volta chiediamo con determinazione le sue immediate dimissioni, al fine di andare al voto anticipato per il bene della nostra comunità”.