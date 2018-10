Vibo. Allerta meteo, Prefetto convoca unità di crisi: territorio sotto monitoraggio

L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per il maltempo (LEGGI) atteso anche sul territorio vibonese ha indotto il prefetto del capoluogo calabrese ad attivare in via preventiva dei monitoraggi, operativi già da ieri pomeriggio, venerdì 13 ottobre, con la convocazione di una unità di crisi.

Sempre ieri, fortunatamente, non si sono registrate criticità mentre stamani l’unità è stata convocata per fare un punto di aggiornamento, considerato che nei territori di Vallelonga, Simbario, Filogaso e Brognaturo è stato registrato il superamento delle soglie pluviometriche.

Non sono state comunque segnalati particolari problemi ed il monitoraggio continua senza interruzioni. L’unità di crisi rimane allertata permanentemente e, se necessario, il Prefetto provvederà da un’altra riconvocazione.