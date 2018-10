Un 30enne crotonese (B.D. le iniziali) è finito in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri del Nor del capoluogo lo hanno notato in una via cittadina e dopo un controllo ed una perquisizione gli hanno trovato cinque dosi di marijuana, per un tutale di circa 6 grammi di droga.