Riace, Ministero Interno dispone trasferimento ospiti centro Sprar

Nuova tegola su Riace, dove, dopo l’arresto del sindaco Mimmo Lucano, arriva lo stop al modello da parte dell’Interno. Lo scorso 9 ottobre, infatti, il Ministero ha inviato una comunicazione all’amministrazione comunale di Riace in cui chiede il trasferimento dei migranti ancora ospiti nello Sprar di Riace.

In questo provvedimento, che segue a quello di qualche mese fa in cui venivano messe in evidenza eventuali criticità, vengono contestate 34 penalità, e per questo l’Interno chiede di trasferire gli ospiti e di rendicontare ogni spesa sostenuta per poi arrivare alla chiusura del sistema di accoglienza e di integrazione.

Nelle 21 pagine di relazione inviate al Comune, il ministero fa un lungo elenco di “mancanze”: le case in cui sono ospitati i migranti, le stesse strutture che i vecchi cittadini del borgo hanno abbandonato quando hanno deciso di abbandonare il paese. Nell’elenco c’è anche il mancato aggiornamento della banca dati; la mancata redicontanzione; l’erogazione dei servizi finanziati dal fondo a soggetti diversi da quelli ammessi al piano di accoglienza.

Adesso la palla passa al Tar, al quale il Comune sembra intenzionato a rivolgersi per presentare un ricorso.

