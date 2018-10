Perde il controllo dell’auto e sbatte contro camion e roulotte. Un morto e un ferito

Una persona è deceduta e una è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale verificatosi sulle bretelle del Calopinace a Reggio Calabria. Demetro Luvarà, la vittima del sinistro, era a bordo della propria auto quando intorno alle 2.45, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima contro un camion, poi contro una roulotte, entrambi parcheggiati.

La persona che era con lui, A. G. 27enne di Reggio, è rimasto ferito e si trova all’ospedale di Reggio Calabria in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre i due ragazzi.