Bancarotta e furto di energia: due arresti nel reggino

Un doppio arresto è stato eseguito ieri dagli Agenti del Commissariato di Gioia Tauro. In manette sono finiti un 33enne di Gioia Tauro e un 38enne marocchino ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, furto aggravato di energia elettrica ed altri reati.

Nella prima operazione è stato arrestato il giovane di Gioia Tauro, C.D., in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di bancarotta fraudolenta ed altri reati.

Il 33enne dovrà espiare la pena della reclusione per un totale di 9 mesi in relazione ai citati reati commessi in Gioia Tauro nel 2014.

In un altro contesto operativo, gli Agenti hanno controllato l’abitazione di un cittadino extracomunitario, E.H. A. le sue iniziali, ad hanno accertato che nell’immobile c’era l’energia elettrica nonostante l’assenza di un regolare contatore.

Verificata la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica l’uomo è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica.