Concluso a Cosenza il Concorso Dirigente del Sitros, soddisfatto il Presidente dell’Opi

Dopo una lunghissima battaglia, finalmente l’Opi del presidente Fausto Sposato ed il direttivo, possono esultare per la conclusione del concorso del responsabile Sitros della AO di Cosenza.

Per quel ruolo secondo i distinguo di Sposato e degli infermieri, occorreva indicare un tecnico, non altri. “Ragione, quest’ultima, che stante le peculiarità del ruolo infermieristico assume significato non solo in termini formali ma sostanziali”, aveva avuto modo di affermare finanche la presidente dell’Ordine nazionale Mangiacavalli, a loro supporto.

“Tutte le questioni sanitarie non possono essere discusse o affrontate senza tenere conto degli infermieri che quotidianamente vivono le reali situazioni e conoscono i bisogni dei cittadini “, afferma oggi Sposato a nome del direttivo.

Il problema vero è la carenza di organico e la disorganizzazione dei servizi che gli operatori e gli utenti pagano a caro prezzo.

Da qui l’augurio di un cambiamento, che sia reale e che,soprattutto, determini l’autonomia professionale: “ ci siamo battuti per dare dignità alla professione e collocare le figure giuste al loro posto. Lo abbiamo voluto fortemente noi e non quelli che oggi vogliono appropriarsi di meriti che non hanno. Riteniamo che proprio grazie ai nostri continui sforzi ed interessamenti oggi si possono raccogliere i frutti di un lavoro importante che, però, non deve conoscere altre soste perché gli infermieri meritano rispetto ma lo meritano ancor di più i cittadini. Ci complimentiamo con tutti gli idonei ed auguriamo buon lavoro ai vincitori”.