Un ciclista è stato investito da una vettura lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel Comune di Tortora, in provincia di Cosenza. Lo sportivo è rimasto ferito ma non sarebbe in fin di vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento la statale è chiusa al traffico nei pressi del km 244.