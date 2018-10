Settimana ricca di controlli nel crotonese: 1 arresto, 5 denunce e 3 sequestri

Numerosi i posti di blocco piazzati che hanno portato al controllo di 1.478 veicoli e alla contestuale elevazione di 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e al sequestro di tre mezzi. Inoltre sono stati controllati tre negozi ed effettuate 13 perquisizioni domiciliari. Nel complesso una persona arrestata, cinque denunciate, 487 identificate e 10 accompagnate in Questura.

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre è stato anche segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, T. V., nato a Milano, 18enne, residente a Crotone. Il giovane è stato sorpreso con 0,4 gr. di marijuana, debitamente sequestrata.

Nella giornata di mercoledì 10 ottobre è stato invece deferito all’A.G., M. P., 81enne nato a Sigliano, per il reato di “omessa custodia di armi e munizioni”.

Nella corso della stessa notte, a seguito di un incidente stradale, è stato denunciato all’A.G., B. P. crotonese di 25 anni, per i reati di “guida in stato di ebbrezza” e “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”.

Nel pomeriggio di ieri, è finito in manette un 46 di Crotone, P. R., poiché sarebbe responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Nella stessa serata, è stato invece denunciato, P. R. crotonese, di 46 anni, per il reato di “Fuga e omissione su incidente con feriti”.

In nottata, infine, è stato segnalato al Prefetto, C. P., crotonese 29enne, in quanto assuntore di sostanza stupefacente. All’esito di un controllo lo stesso è trovato in possesso di 5.7 grammi di marijuana.