Doppio incidente a Crotone: auto in un canalone, un’altra si capotta

Due diversi incidenti avvenuti a distanza di poco ed entrambi a Crotone, impegnando le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale che, in entrambe i casi, hanno prestato i soccorsi alle vittime e rimesso in sicurezza vetture e strade in cui si sono verificati i sinistri.

Il primo è avvenuto in Via Russia, dove una Mercedes Classe A con tre persone a bordo si è capottata non prima però di aver impattato e dunque divelto un palo dell’illuminazione pubblica.

Gli occupanti usciti autonomamente dall’abitacolo del mezzo, rimasto a centro strada, e fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze.

I pompieri sono dovuti arrivare poi in Via Impastato, sempre nel capoluogo, nei pressi di un noto supermercato della zona, dove una Toyota Corolla, anche in questo caso dopo aver divelto un palo, è finita invece in canalone.

Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto che, soccorsi, sono stati accompagnati nell’ospedale di Crotone per gli ovvi accertamenti.