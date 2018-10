Turismo: svolto a Castrolibero il convegno “Attività ricettive, della Ristorazione e dei Servizi”

Si è svolto Giovedì 11 Ottobre alle ore 18:00 nel Centro storico di Castrolibero presso la Chiesa di San Giovanni, il Convegno promosso dall’Amministrazione Comunale dal titolo: “Attività ricettive, della Ristorazione e dei Servizi Turistici - Nuove Opportunità in Calabria”. Si è trattato soprattutto di un incontro con i cittadini allo scopo di informarli sulle iniziative messe in campo dalla Regione Calabria e dal Comune di Castrolibero per il rilancio dei Borghi antichi. Sono, infatti, numerose le opportunità per le piccole e medie imprese intenzionate ad investire nei servizi turisti e culturali del territorio calabrese.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani con un’età non superiore ai ventinove anni, i quali possono ottenere un finanziamento sino ai settanta mila euro a fondo perduto per i loro progetti inseriti in graduatoria. Una premialità che sarà concessa in base ad un punteggio previsto nel bando e che riguarderà principalmente determinate aree come, ad esempio, i numerosi Borghi antichi esistenti in Calabria. “E’ un bando che, d’altronde, si ricollega a quello sul Borgo storico ospitale già approvato dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero – ha affermato il Sindaco Giovanni Greco –. Si tratta a questo punto di coinvolgere i privati e, soprattutto, i giovani attraverso specifiche misure in grado di accompagnarli e sostenerli nella loro importante iniziativa imprenditoriale”.

L’assessore alle Attività Produttive, Marco Porcaro, ha messo in evidenza, nel suo intervento “la significativa dotazione finanziaria prevista dal bando che agisce in alcuni ambiti strategici del settore turistico”. Ha, inoltre, ricordato che l’Amministrazione Comunale di Castrolibero “ha previsto, già dalle precedenti consiliature, di esentare dai tributi comunali, in un determinato lasso di tempo, quanti siano interessati ad investire sul territorio”. È toccato, comunque, all’esperto Dr. Fausto Intrieri entrare nel merito per illustrare, nel dettaglio, i contenuti del bando.

Nelle sue conclusioni, invece, il Consigliere comunale e regionale, Orlandino Greco, promotore di un’importante iniziativa legislativa ora legge regionale, ha insistito sul concetto di valorizzazione del turismo in una terra fortemente attrattiva come la Calabria, analizzando una serie di problematiche che non le hanno ancora permesso di inserirsi in una visione innovativa ed offrendo, contestualmente, alcune soluzioni concrete a partire dalla proposta sui Borghi antichi.