Reggino, nuovi sgomberi di immobili confiscati alla criminalità organizzata

Ancora sgomberi a Reggio Calabria, dove la Prefettura ha disposto l’allontanamento delle persone che avevano occupato abusivamente gli immobili confiscati alla ‘ndrangheta.

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno dato esecuzione allo sgombero di un immobile in viale San Martino del Comune di Sant’Ilario dello Ionio, confiscato ad una nota famiglia di ‘ndrangheta, attiva in quella zona.

A conclusione delle operazioni, che si sono svolte senza turbative per l’ordine pubblico, il bene, già destinato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Sant’Ilario, è stato consegnato contestualmente all’Ente dal coadiutore della procedura nominato dalla stessa Agenzia e presente sul posto.

L’undici ottobre, poi, le Forze di Polizia hanno proceduto allo sgombero di un immobile in via Gobetti di Marina di Gioiosa Ionica, confiscato ad una famiglia appartenente alla criminalità organizzata della zona.

Anche in questa circostanza non si sono registrate turbative per l’ordine pubblico. Il bene è stato consegnato al Comune al quale era stato destinato con decreto dell’Agenzia Nazionale.

Altre pianificazioni sono in programma nelle prossime Riunioni Tecniche di Coordinamento presiedute dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, cui seguiranno i Tavoli tecnici disposti dal Questore Raffaele Grassi.