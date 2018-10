Alluvione del 1996, Italia Nostra alla cerimonia in onore delle vittime

Ci sarà anche Italia nostra alla cerimonia in onore delle vittime dell’alluvione del 14 ottobre del 1996 a Crotone. In quella data il fiume Esaro è esondato e ha causato sei vittime. Così per ricordarle, l’Associazione parteciperà con una delegazione alla cerimonia religiosa e civile organizzata dalla parrocchia di San Salvatore a Fondo Gesù, il quartiere attraversato interamente dal fiume e che da tanti anni aspetta che il corso d’acqua sia bonificato e risanato come richiesto dagli abitanti e dalle associazioni che sostengono da tempo un progetto concreto di rivitalizzazione di quello che era il fiume navigabile dell’antica Kroton.

L’associazione chiede la presenza di tutti i cittadini dato che “nella scorsa settimana, il 5 ottobre, la città ed il territorio hanno subìto le conseguenze di piogge pesanti ed insistenti che hanno messo a dura prova la popolazione ma che, grazie al tempestivo preallarme ed alla misure di precauzione adottate dalla Protezione Civile e dal Comune di Crotone, non hanno provocato danni alle persone ma solo disagi per gli spostamenti”.

E poi l’auspicio: “Per una presa di coscienza collettiva ed un condiviso senso di responsabilità , ciascuno per la propria parte, affinchè tragedie come quella del 14 ottobre 1996 non avvengano mai più”.