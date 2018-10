Porto Gioia Tauro, avviato iter per assunzione 35 persone

È partito l’iter per l’avvio delle procedure di assunzione di 35 persone, iscritte nell'elenco della Port Agency (Agenzia di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale del porto di Gioia Tauro).

AutoTerminal Gioia Tauro, l’impresa che gestisce la movimentazione di auto nelle banchine dello scalo calabrese di transhipment, ha infatti comunicato all'Autorità portuale di Gioia Tauro guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, la volontà di avviare le procedure di assunzione dei 35 lavoratori.

Lo rende noto la stessa Autorità. "Prosegue, quindi - è scritto in una nota - l'attività dell'Agenzia istituita con il compito di supportare la collocazione professionale dei lavoratori iscritti nel proprio elenco, da definire in funzione delle realtà economiche e degli sviluppi industriali nell'area portuale". La richiesta si aggiunge a quella di un'altra ditta che, dopo aver assunto un lavoratore iscritto nell'elenco dell'Agenzia con contratto a tempo determinato, ha proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato.