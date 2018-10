Incendio all’esterno dell’istituto tecnico commerciale di Soverato. Avviate le indagini

Un incendio, forse appiccato da ignoti, ha danneggiato la plafoniera neon e un cavo di alimentazione energia elettrica all’esterno dell’istituto tecnico commerciale di Soverato. Il rogo ha interessato una catasta di cartoni che era tra le due porte di ingresso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, che hanno spento le fiamme e hanno quindi evitato che il rogo si propagasse all’interno dell’edificio. Sul posto anche i tecnici enel per ripristinare il problema. Al momento sono in corso indagini sul caso. Per fortuna non si sono registrati feriti tra gli studenti o persone intossicate.