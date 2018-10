In piazza gli studenti di Catanzaro. Protesta contro tagli della scuola

Sono scesi in piazza gli studenti di Catanzaro. Sono circa 500 i ragazzi delle scuole superiori che stanno manifestando, in concomitanza con gli altri giovani delle città italiane, per chiedere una scuola più didattica. Il corteo, che si snoda lungo le vie cittadine, sta provocando diversi disagi e rallentamenti.

Gli studenti stanno manifestando contro i tagli ai fondi del diritto allo studio, la didattica definita troppo formale e fredda, per i disagi provocati dal progetto di alternanza scuola – lavoro, per i costi troppo alti dei piani di studio, per la mancata sicurezza delle scuole a causa delle pessime condizioni degli edifici scolastici. L’area interessata dal corteo è presidiata dalle forze dell’ordine e al momento non si registrano problemi di ordine pubblico.