Rapina fallita in un supermercato di Cosenza. Fermato 60enne pregiudicato

È stato arrestato per rapina aggravata, un 60enne già noto alle forze dell’ordine. È accaduto ieri sera a Cosenza, dove l’uomo è stato fermato dopo aver derubato un supermercato della cittadina bruzia.

Il 60enne ed un complice poi fuggito, sono entrati nel market poco prima dell’orario di chiusura: con il volto coperto e armati di un coltello e una pistola avrebbero minacciato la cassiera.

Per la confusione uno dei due invece di rubare la cassa ha preso un hard disk per poi darsi entrambi alla fuga. Immediata la reazione della cassiera che, in compagnia del marito di una delle dipendenti, si è lanciata all’inseguimento del malviventi ma senza riuscire a prenderli.

È stata invece una pattuglia del carabinieri a rintracciare i due uomini e ad arrestare uno di loro.