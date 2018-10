Problemi in alcune contrade di Rossano dopo le abbondanti piogge

Continuano i disagi, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, in alcune Contrade di Rossano. I residenti di Contrada Ceradonna e Acqua del Fico, tutti i giorni, hanno paura di percorrere la strada che collega le due Contrade al centro cittadino a causa di molte frane e di un asfalto ormai inesistente come si evince dalla foto. Il problema persiste già da tre anni e dopo i danni provocati dall’alluvione del 2015.

Gli abitanti delle due Contrade chiedono al Commissario Prefettizio del comune unico: Corigliano-Rossano, Domenico Bagnato, un pronto intervenuto per quanto riguarda la messa in sicurezza della strada in cui è a rischio l’incolumità di quanti la percorrono quotidianamente in auto e non solo. Alcune abitazioni e terreni rimangono, tuttora, isolati. Molti genitori sono preoccupati nell’accompagnare, ogni giorno, i propri figli a scuola. I tanti residenti, infine, si augurano che, in tempi brevi, possa essere risolto il problema.