Caso Trebisacce, il sindaco scrive al Provveditorato

C’è ancora preoccupazione al liceo scientifico di Trebisacce, dove aleggia il sospetto che una docente abbia umiliato e aggredito alcuni alunni. Così per far fronte a questa situazione, il sindaco del centro del cosentino, Franco Mundo, ha scritto all’ufficio scolastico provinciale di Cosenza per segnalare il persistere di un clima non sereno all’interno del Liceo Scientifico Galileo Galilei, legato alla vertenza che intercorre tra gli studenti, i loro genitori, la dirigente D’Alfonso e la docente, e per sollecitare l’urgenza di un intervento.

Questa mattina, gli studenti hanno affisso alcuni striscioni affissi fuori dalla scuola, realizzati dagli studenti, uno dei quali riportava la scritta: “Proteggeteci. Non mandateci via”. I ragazzi, inoltre, hanno prima abbandonato la aule per manifestare nel cortile della scuola, per poi riunirsi in un’assemblea straordinaria, a cui hanno partecipato anche alcuni insegnanti. Durante l’assemblea si sono registrate da parte degli studenti numerose proteste, contestazioni e richieste di spiegazioni rivolte alla dirigente e ad alcuni docenti.

“Ho sollecitato pertanto il Dirigente Scolastico Provinciale ad adottare con urgenza dei provvedimenti disciplinari e cautelari diretti a ripristinare uno stato di serenità nella scuola, sia con gli studenti e che con tutto il corpo docente. Ad oggi, sorprendentemente, non risulta ancora avviata alcuna azione da parte della dirigenza scolastica provinciale e restano incomprensibili i motivi di tale ritardo. I ragazzi sono particolarmente preoccupati, tanto per il loro presente quanto per il loro futuro. Forse qualcuno può restare sordo di fronte a queste richieste d’aiuto. Non certo io, l’amministrazione e la città che sono stato chiamato a guidare”.