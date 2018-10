Danni alluvionali, stanziati 11,5 milioni di euro per imprese e privati

Verranno erogati complessivamente 11,5 milioni di euro, di cui 5,5 milioni per danni alle attività produttive e 6 milioni di euro, per danni ai privati, che riguarderanno la quasi totalità del territorio calabrese, in virtù di ben quattro ordinanze di protezione civile relative agli anni ricompresi tra il 2015 ed il 2017.

È la decisione del Consiglio dei Ministri che il 6 settembre ha deliberato il totale dei fondi per la Calabria. La regione ha quindi ottenuto il riconoscimento di importanti risorse da destinare ai privati ed ai titolari di attività produttive che hanno subito – negli ultimi tre anni - danni a causa di alluvioni per i quali il Governo ha concesso lo stato di emergenza di protezione civile.

In particolare si tratta dei seguenti eventi alluvionali: OCDPC n.330/2016 eventi alluvionali che hanno colpito il territorio calabrese nei giorni 30,31 ottobre, 1 e 2 novembre 2015 (soggetti privati: € 3.035.492,69; titolari attività economiche e produttive: € 3.262.966,56); OCDPC n.473/2017 eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nelle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nelle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia (soggetti privati: € 785.423,64; titolari attività economiche e produttive: € 406.690,67); OCDPC n.285/2015 eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro il 12 agosto 2015 (soggetti privati: € 1.194.097,90; titolari attività economiche e produttive: € 1.858.303,04); OCDPC n.289/2015 eventi alluvionali che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nei periodi dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria (soggetti privati: € 532.825,56; titolari attività economiche e produttive: € 473.682,65).

Si tratta di un risultato di grandissima importanza, conseguito dopo una incisiva e complessa attività istruttoria svolta dalla U.O.A. Protezione Civile regionale, che consentirà ad un gran numero di imprenditori e famiglie calabresi di poter finalmente ricevere il giusto ristoro dopo eventi drammatici che hanno provocato gravi problemi, oltre che al territorio, anche alle case, alle aziende, agli esercizi commerciali.