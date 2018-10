San Procopio, “beccato” mentre annaffia la piantagione di canapa. Arrestato

I carabinieri di San Procopio, con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, e dell’ottavo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno arrestato G. S., 24enne, pregiudicato, accusato di produzione di droga.

Durante un controllo, i militari hanno “beccato” l’uomo in un’area boschiva in località Donna Giglia mentre era intento a curare, con attrezzi agricoli e un sistema per l’irrigazione, la coltivazione che aveva ben occultato tra la vegetazione e raggiungibile solo tramite sentieri sterrati.

I militari hanno quindi trovato una piantagione di circa 200 piante dell’altezza media di circa 3 metri e un peso complessivo di kg. 2500 circa, che avrebbe fruttato sul mercato della droga illeciti profitti per circa 400 mila euro.

La perquisizione estesa successivamente all’abitazione dell’uomo, ha permesso di scoprire un essiccatoio che aveva predisposto per la lavorazione dello stupefacente e la successiva vendita. Le piante, previa campionatura, sono state distrutte in loco mentre i campioni prelevati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.