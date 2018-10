Sentiero Italia del Cai, predisposte le tappe che giungono fino all’Aspromonte

L’idea del Sentiero Italia - un cammino che percorre tutto l'arco alpino e la dorsale appenninica -giunge fino all'Aspromonte e le isole maggiori. Nacque il 19 giugno 1983 su intuizione dell'Associazione Sentiero Italia e oggi, grazie al Club alpino italiano, sta per trasformarsi in un progetto reale e permanente, affidato alle cure e all’impegno di centinaia di soci volontari del Cai.

In tutte le regioni sono impegnati nel progetto il rispettivo presidente del Cai regionale, un referente sentieristica e un referente della Commissione centrale escursionismo. Si stima che attualmente siano impiegati circa 500 soci come referenti di singole tappe i quali, ognuno per il territorio di competenza, sta operando nell’individuazione dei percorsi laddove vi siano problemi e nella posa della segnaletica con l’apposito nuovo logo del Cai, dove il tracciato risulta già idoneo a recepirla.

Delle circa 370 tappe che si suddividono in circa 6.880 km del Sentiero Italia, ad oggi ne sono state rilevate e verificate 237, per un totale di circa 4.150 km.

Il Cai ha inoltre già identificato oltre 100 posti tappa, ovvero strutture di vario tipo per l’accoglienza. Tutti gli interventi necessari per la percorribilità, che si dovrebbero concludere nei primi mesi del 2019.