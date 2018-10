Regione: partono i Meeting Lab, i tavoli tematici del Living Lab

Tutto pronto per i Meeting Lab, i tavoli tematici del percorso Living Lab - l’Azione 1.3.2 dell’Asse 1 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, lanciata la scorsa settimana dalla Regione Calabria - in programma il prossimo 6 novembre con inizio alle 10:30, presso la Sala Convegni di Fincalabra a Settingiano (Cz). Un appuntamento importante, durante il quale i comuni e le organizzazioni potranno raccontare i fabbisogni del proprio territorio e, nello stesso tempo, le imprese e gli Organismi di ricerca saranno inviatati ad ascoltare le esigenze manifestate e a proporre modalità di sviluppo di possibili soluzioni prototipali e/o ipotesi di progetto per rispondere a tali necessità.

È attualmente in corso l’indagine esplorativa, con la quale l’Amministrazione regionale, attraverso Fincalabra e CalabriaInnova, sta mappando i fabbisogni sociali di innovazione (consultabili QUI).

Con lo scopo di promuovere nuovi mercati per l’innovazione, lo strumento segue un processo bottom-up, partendo dall’identificazione di esigenze sociali di innovazione che emergono dal territorio e che, al contempo, richiedono lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche da parte di imprese e Organismi di ricerca, perseguendo e sperimentando una strategia di “quadrupla elica” (PA, Università, Imprese e Gruppi di utenti/cittadini). L’obiettivo è proprio quello di stimolare l’innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori verso contesti di utilizzo reale, con il massimo coinvolgimento degli utilizzatori finali (gruppi di utenti/cittadini).