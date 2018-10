Criminalità, a Reggio la Polizia arresta 5 persone in 24 ore

La Polizia di Stato di Reggio Calabria, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione, hanno arrestato in 24 ore cinque persone e denunciato in stato di libertà un soggetto. I reati contestati vanno da quelli predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti all’evasione dagli arresti domiciliari.

I primi tre arresti riguardano 3 cittadini bulgari, una donna ed un uomo, fermati in centro città per il reato di tentato furto in abitazione, violazione di domicilio e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I tre avevano tentato di introdursi in un appartamento ma la proprietaria, uditi i rumori degli attrezzi per lo scasso sulla porta, ha chiamato il 113 e l’immediato intervento di 2 equipaggi della Polizia di Stato ha consentito che il reato non si consumasse.

Nella stessa mattinata, in località Arghillà, è stato arrestato Ivan Pizzimenti, 21enne reggino pluripregiudicato, responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari, già diverse volte arrestato dagli Agenti delle Volanti per lo stesso reato. In quest’occasione, a causa delle ripetute violazioni, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Nel pomeriggio, gli Agenti della Polizia di Stato, sul corso di Reggio Calabria hanno arrestato la cittadina rumena Elvira Berei, 30enne pregiudicata per reati contro il patrimonio. La donna si è resa responsabile di furto aggravato di indumenti in danno di un negozio di abbigliamento.

Nella stessa giornata è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino marocchino di 31 anni. L’uomo, fermato dagli operatori delle Volanti, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cannabis sativa.