Droga: detenzione ai fini di spaccio, arrestato 33enne a Castrolibero

I Carabinieri hanno arrestato M.G., un 33enne di Castrolibero, per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato notato aggirarsi a piedi in via Almirante ad Andreotta e, identificato e perquisito, è stato trovato con 293 grammi di hashish suddivisi in 11 involucri in cellophane; 72 grammi di marijuana suddivisi in 6 confezioni in cellophane; un bilancino di precisione marca Apple e materiale per taglio e confezionamento della droga all’interno dello zainetto.

Quanto rinvenuto è stato contestualmente posto sotto sequestro in attesa di analisi accurate e l’uomo posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna.