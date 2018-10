Scalea teatro dei soccorsi delle Gare nazionali della Croce Rossa

Le strade di Scalea si trasformeranno in teatri di interventi di soccorso, volte ad ospitare le squadre di volontari che presenzieranno dal 12 al 14 ottobre, per la XXV edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, organizzata dal Comitato Regionale della Calabria. Per la XXV edizione sarà in gara anche una rappresentanza della Società Nazionale di Croce Rossa dello Stato di Israele.

I partecipanti saranno chiamati a misurarsi con simulazioni di casi di emergenza come calamità, infortuni, incidenti domestici e sul lavoro, durante le quali mettere in atto le tecniche e i metodi di soccorso appresi. Sarà una giuria specializzata ad assegnare un punteggio a ogni prova e a stilare la classifica finale, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza di intervento. Il 12 ottobre, è anche in programma alle 15 presso la sala convegni di un noto villaggio di Scalea il convegno internazionale dal tema “Impariamo a salvare vite”.

Relatori del convegno saranno Jacopo Pagani - Delegato Nazionale Area Salute Cri, Bernd W. Böttiger - Presidente German Resuscitation Council, A. Scapigliati - Presidente Italian Resuscitation Council, A. Talesa - Responsabile 118 Calabria, M.M. Cisilino - Commissione Nazionale Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa Italiana. Modereranno l’incontro Helda Nagero e Rosaria Nigro.

Lo stesso giorno, con partenza alle 17:30 dal Palazzo di Città, è previsto il corteo di apertura durante il quale sfileranno tutte le squadre partecipanti. Il corteo giungerà quindi presso Piazza Aldo Moro dove è prevista la cerimonia inaugurale. Alla XXV Gara Nazionale sarà presente Francesco Rocca, Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.

Giorno 13 ottobre intorno alle 8:30 avrà inizio la competizione vera e propria. Le squadre partecipanti, infatti, si ritroveranno in Piazza Aldo Moro per poi dirigersi sulle stazioni di prova. Le simulazioni si svolgeranno principalmente nel Centro Storico di Scalea, in luoghi caratteristici e storicamente rilevanti, ed il cui percorso farà conoscere la bellezza della cittadina.

Nella zona marina, verranno allestite alcune scene di soccorso in altrettanti luoghi simbolo della Città, quali la Torre Talao, la scogliera dell’Ajnella e la centrale piazza Gregorio Caloprese all’interno dell’isola pedonale cittadina. A fare da contorno durante tutta la durata dell’evento sarà il “Villaggio promozionale Calabria” composto da prodotti alimentari ed artigianali, che rappresenta un’occasione unica per la promozione e la valorizzazione della storia locale e della salvaguardia delle sue antiche tradizioni.

La conclusione delle Gare Nazionali è prevista intorno alle 1 mentre la cerimonia di premiazione è prevista intorno alle 22 presso la sala polifunzionale del Comune di Scalea.