Coltivava ed essiccava piante di marijuana, un arresto a san Calogero

Nella giornata di ieri, a San Calogero, i Carabinieri, hanno arrestato in flagranza di reato Emilio Rosello, 55enne pregiudicato per reati specifici. L'uomo infatti, dopo una perquisizione domiciliare all’interno di un fondo rurale, è stato trovato in possesso di 8 piante di marijuana in stato di essiccazione, all’interno di un casolare, 4 piante di marijuana dell’altezza di circa un metro, coltivate in un terreno vicino.

Tutto il materiale rinvenuto è stato così sottoposto a sequestro, mentre Rosello, dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione di residenza agli arresti domiciliari, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.