Evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale: arrestato 58enne isolitano

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato B.G., 58enne di Isola Capo Rizzuto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dinanzi il portone del suo condominio in compagnia di altra persona del luogo. In seguito all’intervento dei carabinieri l’arrestato, brandendo ed agitando un bastone in legno, avrebbe minacciato verbalmente i militari senza colpirli. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato risottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.