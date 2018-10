Strongoli: demoliti immobili sequestrati nell’operazione “Stige”

Un bar/chiosco balneare ed un chiosco adibito alla vendita di fiori, ubicati rispettivamente in viale Magna Grecia e in via Cimitero a Marina di Strongoli sono stati demoliti in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Comune.

Gli immobili, di proprietà di G.G. 25enne del luogo, detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento, erano già stati sottoposti a sequestro a gennaio2018 nell’ambito dell’operazione “Stige” condotta dai Carabinieri.