Sequestro olio nel catanzarese: il titolare risponde

Riceviamo e pubblichiamo la replica del titolare dell’azienda olivicola di contrada Argadi, di Amaroni, che è stata oggetto di un sequestro di oltre 5 mila chili di olio extra vergine d’oliva per opera dei Carabinieri di Girifalco. (LEGGI)

***

“Ieri mattina sono pervenuti nell’azienda i carabinieri per effettuare un controllo sulla giacenza di olio presente nel nostro magazzino, io non voglio contestare il fatto che vengano fatti i controlli anzi sono del tutto d’accordo, ma gli accertamenti vanno fatti ma fatti bene e soprattutto da persone qualificate.

Infatti non era necessaria la presenza di 20 carabinieri arrivati con 5 macchine, ossia persone pagate dallo stato che potevano essere usati per altre attività e non a stare nella mia azienda senza far nulla per una giornata. Bastavano 2 persone qualificate ad effettuare un controllo sulle quantità in giacenza, visto che l’olio ed i contenitori non sarebbero di certo scappati.

Sul controllo effettuato è stato trovato realmente un quantitativo pari a 50 ql. di olio in più, ovvero olio proveniente dalla molitura delle olive della mia azienda non ancora caricate al Sian (registro telematico di carico e scarico dell’olio), anche perché ci tengo a precisare che per legge ci sono 6 giorni di tempo per registrare su tale registro l’olio prodotto.

Si è creata una polemica assurda su un semplice controllo, che fatto da personale competente avrebbe accertato che non esiste nessun reato o truffa ma soltanto una produzione di olio della nostra azienda fatta nei giorni scorsi non ancora caricata sul registro telematico.

Pertanto ci vede costretti ad una replica per chiarire i fatti con conseguente ricorso per sbloccare il prodotto, annullare la multa ed richiedere eventuali danni di immagine”.

P.B.





Le opinioni espresse in questa pagina non impegnano in alcun modo la nostra testata rispecchiando esclusivamente il pensiero dell’autore a cui viene rimandata ogni responsabilità per quanto in essa contenuto. La testata resta comunque disponibile a pubblicare integrazioni, risposte e rettifiche a quanto riportato e a firma di chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto.