Evasione e detenzione di stupefacenti: due arresti nel catanzarese

Nonostante i domiciliari era uscito di casa. La fuga però è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e così un uomo di 56anni, M.S., è stato arrestato per evasione. A conclusione del rito direttissimo, l’uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

A qualche chilometro di distanza, invece, sul lungomare di Falerna, l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri è stata attirata da un giovane nordafricano che sostava con atteggiamento sospetto. Quando i militari hanno tentato di procedere a controllo il ragazzo, J.B., 29enne, originario del Gambia, ha tentato la fuga a piedi ma è stato immediatamente raggiunto ed immobilizzato.

Solo dopo una perquisizione domiciliare i militari hanno dato motivazione alla fuga poiché il 29enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana per un peso complessivo di 25 gr., pronte per lo smercio, nonché la somma contante di 260 euro in banconote di piccolo taglio.

Anche per lui sono scattate le manette ed al termine dell’udienza gli è stato applicato l’obbligo di presentazione alla P.G..