Rintracciato per una lite viene sorpreso con della cocaina, arrestato

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 55enne catanzarese, T.A.A., pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, assistiti dai militari della Stazione di Gimigliano.

L’uomo era ricercato dai militari in qualità di responsabile di una lite avvenuta all'interno di un esercizio commerciale di Catanzaro ma raggiunto dai militari e perquisito è stato sorpreso con un involucro in cellophane contenente circa 11 gr. di cocaina, che aveva nascosto in un berretto.

Dopo l’arresto, su disposizione del Magistrato di Turno, il 55enne è stato ristretto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.